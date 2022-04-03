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12:30, 3 апреля 2022 года Мценское предприятие готово предложить замену импортной бытовой химии Корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселев побывал на производстве, где готовы показательно намылить шею любому зарубежному производителю гигиенических и моющих средств.





Подорожание бытовой химии западных компаний - факт. Ключевых причин на то две: санкции, которые вылились в приостановку рекламных кампаний и инвестиционных программ, и колебания валютных курсов - всё сырьё закупалось в Европе за доллары и евро. Отечественные производители бытовой химии тоже от них зависимы, но не так сильно. А потому их продукция сегодня в разы дешевле и ничуть не уступает по качеству. Есть только одна проблема - её мало где продают. Максим Петров, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «С прошлого года, с ноября месяца мы всячески соединяем производителя и наши локальные торговые сети. И только «Атолл» находится в заключении договора, понимая, что это и качество высокое, и цена выгодная, гораздо выгоднее, чем у иностранных поставщиков. Такие сети, как X5, как «Магнит», по непонятной мне причине просто игнорируют эту продукцию. Речь уже идёт о конкретном предприятии в нашем регионе - торговой марке Helgi Helen. Завод находится в Мценске. Выпускают практически все виды бытовой химии - от жидкого мыла и шампуней до средств для мытья полов. Мощность - 180 тонн продукции в месяц. Сейчас компания активно продвигает свою продукцию на крупнейших российских маркетплейсах. И для сравнения: 5 литров их жидкого мыла можно купить там меньше, чем за 500 рублей. Цена от западных производителей - выше почти в два с половиной раза. В будущем предприятие планирует выйти на самообеспечение. И процесс этот уже начался. Например, тару для моющих средств здесь производят сами. Дозаторы пока закупают, но есть планы и по их производству, как и по этикеткам для уже готовой продукции. Немного сложнее придётся с компонентами для самих моющих средств - для этого нужен большой химический завод. Но зато теперь есть возможность сделать выбор в пользу отечественных производителей. Олег Багров, генеральный директор предприятия: «Если брать в общем, то 30% компонентов - это российское производство. Отдушки покупались европейские, потому что были хорошие предложения от европейских партнёров. В настоящий момент мы отработали рецептуру из компонентов российского производства, сейчас ищем активно партнёров по поставке компонентов в странах Таможенного союза». Переход на отечественное сырьё и собственное производство всей сопутствующей продукции - дозаторов, этикеток, преформ для тары - позволит снизить себестоимость готовой продукции без потери качества.





Антон Киселёв





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