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14:10, 3 апреля 2022 года

Автовладельцы готовят транспорт к летнему сезону

Автомастерские работают в штатном режиме. Вот только стоимость запчастей выросла многократно. О ситуации в этой сфере узнал корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов.


Орловские водители прикидывают, сколько они смогут потратить на ремонт и обслуживание своего транспортного средства. Получается много. Цены на запчасти выросли на 200-300 процентов. 
 
Сергей Локтионов, начальник автотранспортного участка «ГТРК Орёл»: «Основной парк наш состоит в основном из машин «Рено», и, проводя последний раз опросы, созваниваясь со станциями, я выяснил, что есть подорожание, а многих запчастей в наличии нет, и неизвестно, когда будут. Вот все проблемы, будем ждать».
 
Что касается деталей, в автоцентре нам объяснили что ажиотажа нет, в наличие – всё. Правда, ценник кусается. Например, на немецкие марки стоимость прыгнула в шесть раз. 
 
В некоторых мастерских считают должным оставить неизменной стоимость проделанной работы, она остаётся на уровне прошлых лет. Куда сложнее сейчас сотрудничать по госконтрактам, в договоре прописана одна сумма для запчастей, а сейчас это уже другие цифры. 
 
Владимир Горностаев, руководитель автоцентра: «Мы обращались в антимонопольную службу за разъяснениями, как нам быть. Нам сказали, что это наши риски, которые надо было закладывать. Закладывали 20-30% повышения цены, но никак не 300».
 
Тем не менее, даже в отечественных автомобилях много деталей иностранных. На помощь может прийти Китай, где крупные автопроизводители имеют свои заводы, и оригинальная запчасть также уже давно родом из Поднебесной. 
 
Владимир Горностаев, руководитель автоцентра: «Если вот этот момент у нас изменится, и сегодняшний расчет с другими странами будет возможен в рублях, то общая связь будет найдена, то поставка запчастей из Китая будет на нормальном уровне, и эти запчасти можно спокойно использовать в ремонте».
 
Однако надо помнить ещё об одном моменте - всегда были и остаются спекулянты и чёрный рынок. 
 
На фоне подоражания прогнозируется рост числа угонов автомобилей. В полиции напоминают стандартные правила: видное место, блок руля и сигнализация. В нашем регионе, кстати, раскрываемость таких преступлений с начала года стопроцентная. 
 
Татьяна Игнашкина, сотрудник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «С начала 2022 года на территории Орловской области зарегистрировано 7 краж автомобилей и 17 угонов неправомерных завладений транспортными средствами без целей хищения».
 
В больших автомастерских, конечно, никто и никогда не будет перекупать сомнительные запчасти, однако полиция настоятельно просит о таких фактах сообщать в дежурную часть.



Всеволод Трифонов


 
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