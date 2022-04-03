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16:33, 3 апреля 2022 года Выжившие. Ольга Шишкина «Я была на сто процентов уверена, что буду жить». Это знание и помощь коллег помогла врачу выжить после тяжёлой болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орёл» Елены Литинской.





Ковида Ольга Шишкина уже не боится. Она знает, как его победить. За два года научилась. Но путь к этой уверенности был долгий. Два года назад она перестала быть эндокринологом, прошла курсы и отправилась работать в «красную зону». Ольга Шишкина, врач-ковидолог больницы им. Боткина г. Орла: «Ведя таких пациентов, мы набирались опыта, но страх, конечно, был. Потому, что мы ответственны за жизни людей, и люди по-разному переносят эту инфекцию». Больница им. Боткина стала первым ковидным госпиталем в Орле, и её врачи первыми столкнулись с новой коронавирусной инфекцией и первыми надели защитные костюмы. Для Ольги переход в «красную зону» был непростым, но - закалил. Ольга Шишкина, врач-ковидолог больницы им. Боткина г. Орла: «Раньше было очень тяжело, очень, сейчас уже по истечении сроков, двух лет, ты понимаешь, что мы с этим живём, что надо нам как-то держаться, что надо помогать пациентам и добрым словом, и погладить по руке, и сказать, что всё будет хорошо». Врачи, как и все люди, переболели, и не один раз. Ольга перенесла болезнь тяжелее всех. Когда перестала дышать, пришёл другой страх - человеческий. Лечилась Ольга, конечно, в родной больнице. Врачи сразу поняли, что ситуация серьёзная. Сатурация - ниже 80, поражение лёгких - более 60 %. Поэтому пришлось полежать в реанимации. Коллеги лечили и поддерживали, как могли, и, конечно, переживали. Виктория Адоньева, главный инфекционист Орловской области: «Заходишь в палату - никакая лежит, лохматенькая, уставшая, бледненькая, серенькая, плохо. Уходишь - настроения нет, показать, что всё плохо, нельзя, порыдаешь в респиратор где-то за углом, заходишь, улыбаешься и машешь». Боролась за свою жизнь Ольга так же профессионально, как за жизнь пациентов. Сейчас, когда всё позади, она уверена, что победить ковид ей помогла вера. В первую очередь в современную медицину и врачей, во вторую - в себя и своего ангела хранителя. Ольга Шишкина, врач-ковидолог больницы им. Боткина г. Орла: «Я, мне кажется, с детства хотела быть врачом, я с детства хотела помогать людям. Маленькой я играла во врача и на бумажках писала рецепты, я лечила кукол. У меня тяга быть врачом – с детства. И я знала, что я не должна умереть. Я должна дальше работать. Помогать людям, нести добро и пользу. Я была на сто процентов уверена, что буду жить». У каждого человека, который стоял на краю и победил ковид, свой секрет борьбы с болезнью, но все одинаково начинают ценить жизнь - возможность дышать, проснуться утром и обнять близких. Ольга Шишкина, врач-ковидолог больницы им. Боткина г. Орла: «Надо больше времени уделять родным и близким. Они это заслуживают. И это надо ценить. Я в один момент подумала, что я не увижу своего сына, своего мужа, своих родителей. И происходит переоценка ценностей – надо с семьёй больше проводить времени». Пандемия потихоньку уходит. Возможно, Ольга снова станет эндокринологом. Вирус забрал много сил, но и дал - новый опыт для врача и для пациента.





Елена Литинская





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