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12:35, 2 апреля 2022 года

Лесные пожары угрожают 7 населенным пунктам и 3 детским лагерям в Орловской области

С середины апреля в регионе начнется пожароопасный сезон.


С 15 апреля в Орловской области начнется пожароопасный сезон. Губернатор Андрей Клычков подписал документ, направленный на проведение мероприятий по профилактике и устранению возможных ЧС.

Согласно документу, угрозе лесных и других ландшафтных пожаров подвержены 7 населенных пунктов: п. Культурная Посадка, г. Дмитровск, п. Елёнка, д. Радовище, п. Жудерский, д. Алехино, с. Льгов. Аналогичная опасность существует также для трех детских лагерей: «Елочка», «Сосновый бор» и «Солнечный», – сообщает региональный информационный портал.


Артём Ежаков


 
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