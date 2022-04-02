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12:35, 2 апреля 2022 года Лесные пожары угрожают 7 населенным пунктам и 3 детским лагерям в Орловской области С середины апреля в регионе начнется пожароопасный сезон.





С 15 апреля в Орловской области начнется пожароопасный сезон. Губернатор Андрей Клычков подписал документ, направленный на проведение мероприятий по профилактике и устранению возможных ЧС.



Согласно документу, угрозе лесных и других ландшафтных пожаров подвержены 7 населенных пунктов: п. Культурная Посадка, г. Дмитровск, п. Елёнка, д. Радовище, п. Жудерский, д. Алехино, с. Льгов. Аналогичная опасность существует также для трех детских лагерей: «Елочка», «Сосновый бор» и «Солнечный», – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков





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