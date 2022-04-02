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14:35, 2 апреля 2022 года

Препарат для лечения онкологии «Золадекс» ожидается на Орловщине в конце апреля

До поступления лекарства пациентам будет выдаваться аналог. Об этом сообщил глава регдепартамента здравоохранения Станислав Шувалов.


Противоопухолевый препарат «Золадекс», активно применяющийся в онкологии и гинекологии, ожидается в Орловской области в конце апреля, – заявил на последнем брифинге глава регдепартамента здравоохранения Станислав Шувалов. По словам чиновника, лекарство закуплено в годовом объеме, однако поставки срывает поставщик. До поступления «Золадекса» пациенты будут получать его аналог, – сообщает региональный информационный портал.


Артём Ежаков


 
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