Главная » Новости



14:35, 2 апреля 2022 года Препарат для лечения онкологии «Золадекс» ожидается на Орловщине в конце апреля До поступления лекарства пациентам будет выдаваться аналог. Об этом сообщил глава регдепартамента здравоохранения Станислав Шувалов.





Противоопухолевый препарат «Золадекс», активно применяющийся в онкологии и гинекологии, ожидается в Орловской области в конце апреля, – заявил на последнем брифинге глава регдепартамента здравоохранения Станислав Шувалов. По словам чиновника, лекарство закуплено в годовом объеме, однако поставки срывает поставщик. До поступления «Золадекса» пациенты будут получать его аналог, – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков





Новости СМИ2