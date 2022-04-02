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15:30, 2 апреля 2022 года 155 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализирован 31 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 2 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 155 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 108 615), госпитализирован 31 человек.



Накануне выписано 412 жителей региона. Умер один пациент (с начала пандемии в области скончались 1 840 человек).





Артём Ежаков





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