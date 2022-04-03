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12:24, 3 апреля 2022 года

Орловцы могут воспользоваться платежным сервисом на сайте МФЦ

На сайте МФЦ возможна оплата коммунальных и образовательных услуг, штрафов ГИБДД, госпошлины, налоговой задолженности и т.д.


Жители Орловской области могут воспользоваться платежным сервисом, расположенным на сайте МФЦ Орловской области mfc-orel.ru для оплаты коммунальных и образовательных услуг, штрафов ГИБДД, госпошлины, налоговой задолженности и т.д, сообщает информационный портал Орловской области.

У пользователя появляется личный платежный кабинет, который позволяет видеть все начисления и оплачивать их в онлайн-режиме.
Зайти в личный кабинет можно с помощью кнопки «Оплата услуг и пошлин», расположенной на главной странице сайта МФЦ. Авторизация выполняется через Госуслуги. Для оплаты счетов понадобится не более 5 минут.

Оплата услуг возможна с помощью банковских карт, электронных кошельков и счёта мобильного телефона. Для большего удобства реализована возможность пакетной оплаты и сохранения платежных инструментов, чтобы при следующих платежах не тратить время на ввод реквизитов.


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