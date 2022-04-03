Главная » Новости



12:24, 3 апреля 2022 года Орловцы могут воспользоваться платежным сервисом на сайте МФЦ На сайте МФЦ возможна оплата коммунальных и образовательных услуг, штрафов ГИБДД, госпошлины, налоговой задолженности и т.д.





Жители Орловской области могут воспользоваться платежным сервисом, расположенным на сайте МФЦ Орловской области mfc-orel.ru для оплаты коммунальных и образовательных услуг, штрафов ГИБДД, госпошлины, налоговой задолженности и т.д, сообщает информационный портал Орловской области.



У пользователя появляется личный платежный кабинет, который позволяет видеть все начисления и оплачивать их в онлайн-режиме.

Зайти в личный кабинет можно с помощью кнопки «Оплата услуг и пошлин», расположенной на главной странице сайта МФЦ. Авторизация выполняется через Госуслуги. Для оплаты счетов понадобится не более 5 минут.



Оплата услуг возможна с помощью банковских карт, электронных кошельков и счёта мобильного телефона. Для большего удобства реализована возможность пакетной оплаты и сохранения платежных инструментов, чтобы при следующих платежах не тратить время на ввод реквизитов.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2