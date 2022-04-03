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15:50, 3 апреля 2022 года В Орле планируется расселить 11,7 тысяч кв. м аварийного жилья Регион приступил к реализации этапа 2022/2023 программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда».





В Орловской области продолжается реализация областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда», рассчитанной на период с 2019-го по 2025 год.



Регион приступил к реализации этапа 2022/2023. На этом этапе планируется расселить 11,7 тыс. кв. м жилья на территории областного центра.



Орловской области выделена федеральная поддержка в размере 660 млн рублей. Аванс в размере 330 млн рублей уже поступил в регион. Ещё 330 млн рублей поступят в регион после заключения муниципальных контактов. Софинансирование за счет средств областного и местного бюджетов составит не менее 47 млн рублей.



Кроме того, в условиях значительного роста цен на рынке недвижимости в целях недопущения срыва реализации программы региону удалось получить дополнительную финансовую поддержку из Правительства РФ. По поручению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Орловской области на реализацию программы в 2022 году дополнительно выделено ещё 223 млн рублей.



В 2022 году необходимо приобрести не менее 160 квартир.



На совещании, которое состоялось в Правительстве Орловской области, до застройщиков была доведена информация об имеющейся значительной потребности в квартирах, а также о наличии в регионе денежных средств на их приобретение по сложившейся рыночной цене. Застройщикам рекомендовано принимать активное участие в объявляемых муниципальным образованием торгах на приобретение жилых помещений для реализации Программы.



Всего в рамках до 2025 года планируется расселить 46 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. Условия проживания улучшат более 3 тыс. человек, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро





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