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15:50, 3 апреля 2022 года

В Орле планируется расселить 11,7 тысяч кв. м аварийного жилья

Регион приступил к реализации этапа 2022/2023 программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда».


В Орловской области продолжается реализация областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда», рассчитанной на период с 2019-го по 2025 год.

Регион приступил к реализации этапа 2022/2023. На этом этапе планируется расселить 11,7 тыс. кв. м жилья на территории областного центра.

Орловской области выделена федеральная поддержка в размере 660 млн рублей. Аванс в размере 330 млн рублей уже поступил в регион. Ещё 330 млн рублей поступят в регион после заключения муниципальных контактов. Софинансирование за счет средств областного и местного бюджетов составит не менее 47 млн рублей.

Кроме того, в условиях значительного роста цен на рынке недвижимости в целях недопущения срыва реализации программы региону удалось получить дополнительную финансовую поддержку из Правительства РФ. По поручению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Орловской области на реализацию программы в 2022 году дополнительно выделено ещё 223 млн рублей.

В 2022 году необходимо приобрести не менее 160 квартир.

На совещании, которое состоялось в Правительстве Орловской области, до застройщиков была доведена информация об имеющейся значительной потребности в квартирах, а также о наличии в регионе денежных средств на их приобретение по сложившейся рыночной цене. Застройщикам рекомендовано принимать активное участие в объявляемых муниципальным образованием торгах на приобретение жилых помещений для реализации Программы.

Всего в рамках до 2025 года планируется расселить 46 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. Условия проживания улучшат более 3 тыс. человек, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро


 
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