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9:47, 4 апреля 2022 года Молодой водитель погиб в результате ДТП в Орловской области Трагедия развернулась поздно вечером 2 апреля на трассе «Калуга – Перемышль – Белев».





2 апреля в 23:15 на 201-м километре трассы «Калуга – Перемышль – Белев» 19-летний водитель «Дэу Ланос» потерял управление машиной и съехал в кювет, где врезался в световую опору. Молодой человек получил тяжелые травмы, от которых скончался в областной клинической больнице. Пострадал 18-летний пассажир иномарки, он госпитализирован. Еще двое пассажиров отпущены после медицинского осмотра, – сообщили в областном УГИБДД.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков





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