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10:30, 4 апреля 2022 года В колпнянской реке едва не утонул мужчина От гибели его спас случайный прохожий.





Накануне вечером в реке Быстрая Сосна в Колпне едва не утонул 28-летний мужчина, – сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области. Орловец оказался в воде в нескольких метрах от берега и был спасен случайным прохожим. Сейчас мужчина находится в местной центральной районный больнице.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков





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