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11:15, 4 апреля 2022 года В Орле запланировали озеленение площади Маршала Жукова Стоимость благоустройства оценивается в 590 тыс. рублей.





В Орле на площади Маршала Жукова запланировано дополнительное озеленение, – сообщили в мэрии. В рамках первого этапа благоустройства на общественной территории появилось 3 тыс. кв. метров рулонного газона, около 600 кустарников и 134 взрослых крепких дерева редких пород.



В рамках дальнейшего благоустройства принято решение продлить ряд туй, добавив в него еще 27 взрослых деревьев, а также высадить ели по обеим сторонам сквера с бюстом великого полководца. В дополнение к этому, на площади добавят 12 урн. Стоимость всех работ оценивается в 590 тысяч рублей.





Артём Ежаков





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