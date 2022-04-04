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13:45, 4 апреля 2022 года Баскетболистки ОГУ вышли в 1/8 финала Ассоциации студенческого баскетбола Два матча плей-офф студенческого турнира орловчанки провели на своей площадке.





Баскетболистки Орловского государственного университета вышли в 1/8 финала Ассоциации студенческого баскетбола. Два матча плей-офф орловчанки провели на своей площадке. В первой игре наша команда разгромила студенток Воронежского государственного технического университета – 105:35. Вторым соперником на домашнем этапе Лиги Белова стала команда Казани. По итогам очной встречи наша команда оказалась сильнее – 90:87. Мужская сборная опорного вуза остановилась на стадии 1/16 финала, уступив право играть в 1/8 финала команде Московского энергетического университета – 57:73.



Фото: ЖБК ОрелГУ





Анастасия Дорохова





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