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11:45, 4 апреля 2022 года В прошлом году 29 орловчанок стали мамами благодаря процедуре ЭКО На свет появился 31 ребенок.





В 2021-м году благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения на свет появился 31 ребенок. Эта репродуктивная технология помогла 29 орловчанкам стать мамами. Всего в прошлом году на Орловщине было выполнено 274 процедуры ЭКО, на учет встали 83 женщины. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Процедуру ЭКО выполняют семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы ОМС в рамках национального проекта «Демография». Все это стало возможным благодаря открытию в прошлом году отделения вспомогательных репродуктивных технологий в Орловском перинатальном центре.





Артём Ежаков





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