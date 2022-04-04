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12:25, 4 апреля 2022 года На Орловщине подтоплено 6 низководных мостов Дождливые выходные вызвали колебание уровня воды в водоемах.





В Орловской области на данный момент подтоплено 6 низководных мостов в 5 муниципальных образованиях. Дождливые выходные вызвали колебание уровня воды в водоемах. Как отметили в ведомстве, жизнеобеспечение населения нигде не нарушено, вместо подтопленных переправ можно воспользоваться объездными путями. С полным списком можно ознакомиться на сайте областного правительства.



Существует угроза затопления низководных мостов в Залегощенском, Мценском, Новосильском, Ливенском районах, Орловском муниципальном округе, а также садовых участков в городе Орле и Орловском районе.





Артём Ежаков





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