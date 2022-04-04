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14:45, 4 апреля 2022 года 148 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 6 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 4 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 148 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 108 913), госпитализировано 6 человек.



Накануне выписано 154 жителя региона. Смертей не зафиксировано (с начала пандемии в области скончались 1 842 человека).





Артём Ежаков





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