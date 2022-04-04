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12:05, 4 апреля 2022 года

Орёл – в красках

В областном выставочном центре открылась выставка работ двух знаменитых орловских мастеров Андрея Коханика и Юрия Шатохина.


В областном выставочном центре открылась выставка работ двух знаменитых орловских мастеров Андрея Коханика и Юрия Шатохина. Художники - со своим почерком, видением, цветом. Причём первый когда-то преподавал рисунок второму. Ученик и учитель. Может быть, поэтому их ясный, добрый взгляд на мир во многом тождественен и правдив.
 
Алексей Коханик, член Союза художников России: «Я работаю в такой манере, что мне хочется передать природу, настроение, характер человека, и я честен в работе в этом плане».
 
Портреты, пейзажи, натюрморты Коханика дышат жизнью, тёплым светом. Он принимал участие в работе над орловской диорамой - ученик Курнакова, Былинко, Калмахелидзе. Это нерушимая связь. 
 
Гиви Калмахелидзе, Народный художник России: «Надеюсь, что искусство в России не умрет, благодаря таким талантливым, добрым молодым художникам».
 
Порадоваться за Юрия Шатохина пришли не только родные и семья, но и, в свою очередь, его ученики. Он преподавал и в художественном училище, и на худграфе. Жена мастера Яна Патокина тоже художник. Утверждает, что две знаменитости на одной семье это нормально.
 
Яна Патокина, член Союза художников России: «Важна атмосфера в семье и взаимопонимание, потому, конечно, мы советуемся, и друг друга ругаем, критикуем, безусловно. Но где-то и поддерживаем, если что-то получается – направляем. Это очень важно - именно понимание».
 
Юрий много рисует Орёл, у него собственный, фирменный стиль и редкое чувство цвета. А ещё - настроение, которое он так тонко может поймать. В его картинах - нежность, гордость, свобода, покой, любовь к родине.
 
Юрий Шатохин, член Союза художников России: «Сколько примеров в истории, когда художники эмигрировали, отрывались от корней, и их творчество как бы иссякало. Творить на родной земле это счастье».
 
Работы мастеров заняли все залы выставочного центра. Их безусловно стоит посмотреть хотя бы затем, чтобы понять, какие талантливые люди живут в нашем городе.



Эва Стасюлевич


 
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