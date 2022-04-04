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13:30, 4 апреля 2022 года

На Орловщину надвигается шквалистый ветер

Ожидаются порывы до 18 м/с.


По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с сегодняшнего до завтрашнего вечера (с 21:00 4 апреля по 21:00 5 апреля) на территории области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер южный: от 8 до 13 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью: 0 – 5° мороза, днем: 4 – 9° тепла.


В Орле: облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный: от 8 до 13 м/с.

Температура воздуха ночью: 1 – 3° мороза,
днем: 5 – 7° тепла.


Артём Ежаков


 
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