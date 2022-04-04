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13:00, 4 апреля 2022 года На Орловщине назвали лучших пионеров области Финал конкурса прошел в день рождения областной пионерской организации «Орлята».





1 апреля в областном Дворце пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина подвели итоги регионального конкурса «Пионер года – 2022». Финал конкурса совпал с 29-летием региональной пионерской организации «Орлята».



Лучшим пионером Орловщины стала ученица СОШ № 1 г. Дмитровска Варвара Марченкова. Она получила грамоту, кубок, путевку в пионерский лагерь «Орлёнок» и почетное право зачитать клятву на торжественной линейке приема в пионеры на площади Ленина, которая состоится 19 мая.



Второе место конкурса – у ученицы Становоколодезьской СОШ Евгении Базарновой. Третье место досталось ученице СОШ № 3 г. Болхова Алине Петровой. Также специальным призом отмечены ученик Глотовской СОШ Егор Мажорин, ученица гимназии № 19 г. Орла Екатерина Арташова и ученица Берёзовской СОШ Кристина Ретинская.





Татьяна Тимохина





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