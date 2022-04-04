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13:21, 4 апреля 2022 года При необходимости орловцы могут получить новую профессию О ситуации на региональном рынке труда, и том, какие меры поддержки государство готово оказать безработным, рассказала руководитель департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.





В связи с последними событиями в мире, как складывается ситуация на региональном рынке труда? Есть ли риск безработицы? И как поможет в этом случае регион тем, кто, возможно, потеряет работу? - Надо отметить, что на сегодняшний день ситуация на рынке труда Орловской области достаточно спокойная, стабильная. За последний год нам удалось вернуться к доковидному уровню безработицы, и в настоящий момент это порядка 2,4 тысяч официально зарегистрированных безработных. В какой-то мере мы даже стали ниже доковидного уровня. Но сейчас возникли новые риски, возникли новые вызовы, поэтому мы должны быть максимально к этому готовыми, и помочь и предприятиям, и людям в этой непростой ситуации, и принять какие-то превентивные меры, чтобы, может быть, наши работодатели не переводили людей в простой или на неполную рабочую неделю, или сокращали свой штат. Вот в этом направлении мы сейчас активно работаем. Есть ли в Орловской области компании, которые уже пострадали, где люди потеряли работу, и какие меры поддержки регион им окажет? - Потенциально в мае и июне для почти 1400 человек, возможно, будут меняться значительно условия их труда. Часть из них - работники предприятия «Технодом», которое торговало импортной техникой для сельского хозяйства. Нам сообщили о том, что возможно увольнение людей. Два ливенских предприятия сообщили нам о том, что с мая возможна отправка людей на неполную рабочую неделю. Мы должны быть готовы к таким ситуациям. 18 марта правительством Российской Федерации был принят документ как раз предупреждающий негативную ситуацию на рынке труда. В рамках этого постановления нашему субъекту выделяется 110 миллионов рублей как раз на те мероприятия, в рамках которых мы можем поддержать людей и наших работодателей. Люди, которые потеряли работу, могут обратиться в центр занятости, чтобы получить новую профессию. Какие профессии сейчас наиболее востребованы? - Правительство Российской Федерации выделяет региону 34 миллиона рублей на обучение и переподготовку. Человек, не являясь безработным, может пройти обучение в службах занятости, получив новую специальность или переподготовку на базе его уже имеющегося образования. Наши образовательные площадки предлагают очень много новых специальностей, которые позволят работать на современных предприятиях со сложной техникой, со сложными процессами. На все эти запросы мы будем стараться находить решения.





Юлия Сабельникова





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