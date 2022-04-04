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14:02, 4 апреля 2022 года В Орле обсудили меры поддержки промышленности региона За круглым столом собрались депутаты облсовета, представители регионального правительства и бизнес-сообщества.





О проблемах промышленников и мерах поддержки в условиях санкционных ограничений говорили за круглым столом представители органов власти, предприятий, организаций, депутаты облсовета. Сергей Кутенев, председатель комитета по промышленности, ЖКХ и транспорту Орловского облсовета: «На новый уровень выходят вопросы импортозамещения и производственной продукции. Все мероприятия по развитию и сохранению производственных мощностей невозможны без государственных мер поддержки». Целый ряд антикризисных мер - принят. Основной вид поддержки - льготные кредиты для системообразующих предприятий федерального значения. Идёт работа по включению в их список и орловских. Анатолий Новиков, заместитель руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области: «Для организаций промышленности будут доступны кредиты по ставке 11% годовых. Это отсрочка возврата субсидий экспортёрами, обязательства по договорам о предоставление субсидий, заключенным до 31 марта 2022 года, могут быть пролонгированы на два года». Отменены штрафы по госконтрактам. Списание пени с подрядчиков перешло в разряд бессрочных. Введён мораторий на плановые проверки бизнеса до конца 2022 года. Срок действия разрешительных лицензий автоматически продлён на 12 месяцев. Это то, что уже сделано. С введением санкций может обостриться проблема кадров. Виктор Перелыгин, генеральный директор Орловского бумажного комбината: «Я считаю, что проблему эту решать надо на федеральном уровне. Надо возвращать систему профессионально-технического образования или создавать какие-то учебные заведения, в которых предприятия промышленности вкладывали бы деньги и готовили для этих предприятий специалистов». Виктор Перелыгин знает, о чем говорит. На бумажном комбинате задействовано 120 человек. В этом году будут устанавливать дополнительные линии и потребуется ещё около двухсот. На предприятии готовы обучать новичков. За круглым столом промышленники высказали и свои предложения. Они обязательно найдут отклик, и по ним будут выстраиваться следующая цепочка мер поддержки.





Анна Вайсергисер





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