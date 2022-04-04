На Орловщине подтопило еще два низководных моста

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15:15, 4 апреля 2022 года
На Орловщине подтопило еще два низководных мостаЧисло переправ, заблокированных водой, достигло восьми.
В Орловской области паводок подтопил еще два низководных моста – в районе населенных пунктов Измайлово (Новосильский район) и Богатищево (Мценский район). Имеются пути объезда, жизнеобеспечение населения не нарушено, – сообщили в ГУ МЧС.
Число низководных переправ, заблокированных водой, достигло восьми. Ожидаются дальнейшие колебания уровней воды в водоемах региона.
Артём Ежаков