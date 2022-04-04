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14:53, 4 апреля 2022 года Андрей Клычков: «Каждый инвестор в это непростое время требует особой поддержки» Сегодня на заседании правительства Орловской области обсудили вопросы взаимодействия бизнеса и власти.





Сегодня на заседании правительства Орловской области обсудили вопросы взаимодействия бизнеса и власти. С отчётом за 2021 год выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин.



Как отметил бизнес-омбудсмен, эффективное взаимодействие предпринимателей и власти позволяет в оперативном порядке выявлять проблемные аспекты ведения бизнеса в сложившихся условиях и принимать меры по их устранению.



Основными вопросами, с которыми обращаются к бизнес-омбудсмену, являются вопросы административной ответственности и несоразмерности штрафов за административные правонарушения. Как отметил Лыкин, теперь одновременно наказывать и юрлицо и должностное лицо не будут. Ведён принцип: «одна проверка – одна санкция». При этом Лыкин выразил серьёзную озабоченность по поводу роста количества уголовных дел, возбуждаемых в отношении субъектов предпринимательской деятельности на территории области. В 2021 году их было больше 120. Основной состав преступления – мошенничество.



Ещё одной проблемой, которая парализует деятельность субъектов малого бизнеса, является сбор большого объёма информации для налоговых органов.



Обсудили и льготы для бизнеса. Введена пониженная налоговая ставка при использовании так называемой упрощёнки, особое значение имеет возможность кредитования под сниженные процентные ставки.



В рамках снижения административного давления на бизнес губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил проработать вопрос проведения в регионе единого дня контрольно-надзорной деятельности, а также подчеркнул, что первоочередная задача правительства области – привлечение инвестиций в экономику региона. На её достижение направлены ключевые решения в сфере поддержки бизнеса.



Андрей Клычков губернатор Орловской области: «Каждое рабочее место, каждый новый бизнес это крайне важная задача. Я прошу коллег, в том числе и федералов, понимать эту задачу, что сейчас каждый инвестор в это непростое время требует особой поддержки, для нас это возможность развития региона».





Орловское Информбюро





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