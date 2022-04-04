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16:00, 4 апреля 2022 года 5 апреля в части Железнодорожного района Орла отключат водоснабжение Неудобства продлятся с 9:00 до 16:00.





Пресс-служба мэрии Орла сообщает, что 5 апреля с 9:00 до 16:00 в связи с выполнением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети по адресу: г. Орел, ул. Пушкина, 56-62 будет временно прекращено водоснабжение абонентов по следующим адресам:



• ул. Пушкина, 45, 47, 49, 53, 60, 62, 68;

• ул. Новосильская, 15;

• ул. 2 Курская, 3;

• пл. Поликарпова, 8.





Артём Ежаков





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