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15:29, 4 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В условиях санкции - переходим на своё. Удастся ли заменить иностранные компоненты?



- Аутизм: как жить этим, и кто готов помогать?



- 5 апреля - день памяти преподобноисповедника Сергия Сребрянского. Его жизнь была связана с Орловщиной.



- Коронавирус в цифрах: количество заболевших ежедневно снижается.



- Наследники русского реализма: орловцев приглашают на выставку двух живописцев.



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