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15:31, 4 апреля 2022 года 5 апреля - день памяти преподобноисповедника Сергия Сребрянского Сейчас в Орле находится ковчег с частицей мощей святого.





5 апреля - день памяти преподобноисповедника Сергия Сребрянского. Он входит в состав Собора Орловских святых. Сергий Сребрянский больше десяти лет служил в Орле, был настоятелем Покровского храма 51-го драгунского Черниговского полка, который располагался неподалеку от Иверского собора. Во время русско-японской войны окормлял солдат. Он особо почитается верующими, в частности, военнослужащими.



Утром 2 апреля из Тверской епархии в храм Иверской иконы Божией Матери города Орла доставили ковчег с частицей мощей преподобноисповедника Сергия (Сребрянского). Поклониться святыне в этом храме прихожане смогут до 6 апреля. Затем ковчег перенесут в Свято-Успенский мужской монастырь, где он пробудет до 7 апреля, после чего, с 8 по 10 апреля, поклониться святыне можно будет в храме Смоленской иконы Божией Матери.



Вечером 10 апреля мощи преподобного отправятся в Тверь, в кафедральный собор города. Они хранятся там уже больше 20 лет, с момента канонизации святого.





Юлия Опанасюк





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