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17:35, 4 апреля 2022 года Орловцев приглашают написать «Тотальный диктант» Ежегодная образовательная акция состоится 9 апреля.





Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» в Орловской области состоится 9 апреля на трех площадках: в областной библиотеке им. Бунина и музее Бунина, а также в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». Начало – в 14:00. Зарегистрироваться можно, перейдя по ссылке. Число мест ограничено, – сообщает региональный информационный портал. Контакты для справок: shitaybiblioteka@yandex.ru, тел.: 76-49-20



Автором «Тотального диктанта-2022» стала писательница, поэтесса, лауреат премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Русский букер» и «Ясная поляна» Марина Степнова. Тексты будут читать профессиональный филолог, директор школы № 12 Екатерина Сиянова, заслуженная артистка России, актриса театра «Свободное пространство» Маргарита Рыжикова.





Артём Ежаков





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