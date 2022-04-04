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16:45, 4 апреля 2022 года

У следствия возникли вопросы к некоторым чиновникам мэрии Орла

Возбуждены уголовные дела, в которых фигурирует глава городского управления капитального строительства Дмитрий Кузнецов и сотрудники городского управления коммунальным хозяйством.


В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении главы управления капитального строительства г. Орла. Дмитрия Кузнецова подозревают в превышении должностных полномочий, а также в воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. По версии следствия, подрядная фирма «Мир строительной техники» выполнила благоустройство дворовых территорий в Cеверном и Железнодорожном районах Орла, а глава УКСа подписал документы о стоимости выполненных работ и акты приемки, однако деньги – свыше 7,8 млн рублей – компании никто не перевел. Об этом сообщили в СУ СК России по Орловской области.

Также следствием возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц управления коммунальным хозяйством города Орла. Их подозревают в халатности. Считается, что они не предприняли должных мер к формированию проектно-сметной документации и начальной максимальной цены контрактов, в результате чего выполненные по соглашениям работы были незаконно приняты и оплачены, что повлекло причинение крупного ущерба бюджету на сумму свыше 7 млн рублей.


Артём Ежаков


 
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