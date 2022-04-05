Главная » Новости



7:32, 5 апреля 2022 года Орловского пенсионера обокрал продавец электроинструмента Из куртки мужчины незаметно вытащили 20 тысяч рублей.





Орловские полицейские задержали подозреваемого в краже 20 тысяч рублей у пенсионера, – сообщили в областном УМВД. За фигурантом – уроженцем Ставропольского края – правоохранителям пришлось выехать в Воронежскую область. Как следует из материалов дела, пенсионер купил у подозреваемого электроинструмент, а после завершения сделки заметил пропажу из куртки 20 тысяч рублей. К тому моменту продавец уже уехал.



Мужчина дал признательные показания и вернул потерпевшему похищенную сумму. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Артём Ежаков





Новости СМИ2