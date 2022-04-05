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8:32, 5 апреля 2022 года В Верховье состоялся боксёрский турнир памяти Владимира Самарёва и Алексея Беляева Соревнования прошли в 27 раз.





В поселке Верховье состоялся 27-й турнир по боксу памяти воина-интернационалиста Владимира Самарёва и тренера Алексея Беляева. В турнире приняли участие 258 человек в возрасте от 8 до 14 лет из Орла, Ливен, Верховья, Мценска, Воронежа, города Узловая, Ельца, Нарышкино и Хотынца.



Владимир Самарев погиб, выполняя интернациональный долг в Афганистане. За мужество и отвагу он посмертно награжден орденом Красной Звезды. Алексей Беляев являлся основателем бокса в посёлке Верховье, сейчас его ученики продолжают его дело.



Фото: исполнительный директор федерации бокса Орловской области Роман Усиков





Анастасия Дорохова





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