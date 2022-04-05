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9:14, 5 апреля 2022 года Восьмилетняя орловчанка Мария Назарова выиграла бронзовую медаль всероссийских соревнований по бадминтону Этап Первенства России состоялся в Казани.





Восьмилетняя орловчанка Мария Назарова выиграла бронзовую медаль всероссийских соревнований по бадминтону. Этап Первенства России состоялся в Казани. В возрастной категории спортсменов не старше 11 лет на третью ступень поднялась Мария Назарова. Бронзу наша спортсменка завоевала в смешанном парном разряде, выступая с напарником из Санкт-Петербурга Марком Кушнарёвым.



Фото: Федерация бадминтона Орловской области





Анастасия Дорохова





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