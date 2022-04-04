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17:46, 4 апреля 2022 года В Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС прошёл день открытых дверей Этот год для вуза особенный, ведь сейчас идёт его реорганизация с Орловским государственным университетом экономики и торговли.





Президентская академия - крупнейший вуз России и самый большой университет социально экономического и гуманитарного профилей в Европе. 52 филиала - от Калининграда до Петропавловска Камчатского. В течение года по разным программам Академии обучается более 235 тысяч человек. На день открытых дверей в Орловском филиале пришли сотни людей, готовых стать частью экосистемы РАНХиГС.



Определение «экосистем» дают в самом вузе, ведь начать учиться здесь можно с 16 лет и продолжать на протяжении всей жизни. В экосистему входят лицей, система СПО в 14-ти кампусах, 12 институтов, специализирующихся на отдельных направлениях общественных наук, 11 учебных и 58 научных центров и институтов. Наш, орловский филиал, совсем скоро официально пополнит свою материально-техническую базу. Сейчас полным ходом идёт слияние РАНХиГС и Орловского государственного университета экономики и торговли, которое завершится уже в июне.



Павел Меркулов, и.о. директора Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС: «Приёмная комиссия, которая будет работать в новом учебном году, будет вести единую приемную кампанию. Располагаться она будет на улице Панчука, в нашем корпусе. А сегодня мы проводим первый раз общий, единый день открытых дверей».

На дне открытых дверей присутствовали преподаватели уже двух вузов. В результате слияния увеличится количество бюджетных мест и появятся новые специальности. В СПО, к примеру, добавили «страховое дело», «коммерцию» и «товароведение». В рамках высшего образования – информационные технологии и прикладная информатика, в которых достаточное количество бюджетных мест. В этом году остаётся одна волна зачисления, стоит заранее ориентироваться на конкретный вуз. Есть и новшества.



Татьяна Иващенко, ответственный секретарь приемной комиссии Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС: «Нам абитуриент должен предоставить оригинал документа об образовании, что опять же накладывает определённый отпечаток».

На все уровни образования в этом году в Среднерусском институте управления выделено более 800 бюджетных мест. По направлениям среднего профессионального образования – 340, по специальностям высшего - 468. В институте имеется оптимальная материально-техническая база, которая полноценно работает. Подробнее вам расскажут корпусе РАНХиГС на ул. Панчука 1.





Елизавета Капырина





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