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21:20, 4 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловщине поставили высокую оценку за работу с беженцами.



- Шанс для роста. Мценское производство мыла и шампуней готово к импортозамещению.



- Особый взгляд. Как сегодня в Орле живут дети с аутизмом?



- В Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС прошёл день открытых дверей.



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