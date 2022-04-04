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20:59, 4 апреля 2022 года В Орловской области планируют сохранить пункты временного размещения на базе детских лагерей Путёвки для летнего отдыха предлагается продавать в другие учреждения.





В Орловской области планируют сохранить пункты временного размещения для беженцев из ЛНР и ДНР на базе детских лагерей. Что касается предстоящей летней оздоровительной кампании, то есть предложение продавать путёвки для юных орловцев в другие учреждения. Об этом заявил сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».

«Я думаю поддержать предложения департаментов здравоохранения, образования и социальной защиты – продавать путёвки в другие детские лагеря, а эти оставить. Это будет по-человечески. Люди приехали, мы им только наладили возможность переключиться, отдохнуть», – заявил Андрей Клычков.





Артём Ежаков





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