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21:01, 4 апреля 2022 года «Бессмертный полк» в Орловской области может пройти в традиционном формате Такую возможность допустил губернатор Андрей Клычков в ходе последнего эфира в социальной сети «ВКонтакте».





В Орловской области начинают готовиться к майским праздникам. В ходе последнего эфира в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Андрей Клычков выразил надежду, что эпидемическая обстановка позволит провести «достойный праздник». «Считаю, что в этом году 9 мая нам надо провести достойный праздник. И «Бессмертный полк» в том числе. Мы уже два года без этого знакового для страны мероприятия. Надо начинать готовиться – и к 1 мая, и 9 мая».



Напомним, что эпидемическая обстановка последние два года вынуждала проводить «Бессмертный полк» в интернете.





Артём Ежаков





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