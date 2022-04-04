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21:02, 4 апреля 2022 года

Губернатор Орловской области прокомментировал пролёты военных вертолётов над регионом

Андрей Клычков заявил, что обстановка находится под контролем. Российская армия проводит плановые мероприятия.


Губернатор Андрей Клычков прокомментировал активность военных вертолётов в небе Орловщины. Об этом главу региона активно спрашивали в ходе прямой трансляции в социальной сети «ВКонтакте». Губернатор сообщил, что обстановка находится под контролем, и российская армия проводит плановые мероприятия. Андрей Клычков напомнил, что Орловская область не граничит с Украиной, но расположена достаточно близко к границе, и призвал спокойнее относиться к передвижениям военных.


Артём Ежаков


 
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