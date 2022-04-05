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9:52, 5 апреля 2022 года Губернатор Орловской области встретился с российскими военнослужащими Андрей Клычков показал, как Орловщина приняла солдат.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с российскими военнослужащими, задействованными в специальной военной операции на Украине. Глава региона показал, как Орловщина приняла солдат. Также бойцам передали письма от орловских детей.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Только что навестил военнослужащих, участников специальной военной операции на Украине, которые этот вечер проведут на Орловщине. Всего за 3 дня мы приняли соединение вооружённых сил РФ. Мы постарались гостеприимно встретить наших героев: накормили горячей едой, предоставили возможность принять душ, и поспать. Поблагодарил бойцов за отвагу и мужество. За то, что честно и добросовестно исполняют свой воинский долг на передовой. Выполняют поставленные задачи по защите людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины. Орловская область хорошо помнит все те, жертвы, которые принес фашизм в годы Великой Отечественной войны. И, со своей стороны, мы сделаем всё, чтобы оказать максимальное внимание и поддержку настоящим защитникам мира!».





Артём Ежаков





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