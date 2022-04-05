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10:45, 5 апреля 2022 года

Скончался основатель «Орловской непрерывки» Борис Козеев

Почётный строитель СССР ушёл из жизни 3 апреля. Ему было 86 лет.


3 апреля на 87-м году жизни не стало Бориса Николаевича Козеева – Почётного строителя СССР, основателя «Орловской непрерывки». Он занимался городским хозяйством с 1990 по 2000-е годы.

Борис Козеев родился 14 июня 1935 года в Мценске. В 1958 году окончил Тульский горный институт по специальности «Горный инженер». В начале карьеры работал по специальности в тресте «Узловскуголь», затем в Чернском каменном карьере. В 1960 году вернулся в Мценск на должность начальника ПТО, затем стал главным инженером СМУ-5.

С 1968 года жизнь Бориса Козеева тесно связалась с Орлом. Он руководил крупными трестами, возглавлял коммерческие организации, входил в руководство нынешнего ПАО «Орёлстрой». В 1990 году стал заместителем председателя горисполкома, с 1991 года – заместитель главы администрации Орла по вопросам строительного комплекса, градостроительства, архитектуры и землепользования. С 1992 года – первый заместитель главы администрации Орла. С 1997 года – председатель комитета, начальник управления по строительству, архитектуре и вопросам землепользования администрации Орла.

Борис Козеев запомнился как основатель «Орловской непрерывки». За достижения на этом поприще он удостоился Ордена Октябрьской революции, стал лауреатом Премии Совета Министров СССР. Награждён орденом «Знак Почёта», орденом Полярной звезды (Монгольская Народная Республика), многочисленными наградами Монгольской Народной Республики за руководство Советским общестроительным трестом №1 в 1981-1984 годах.

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