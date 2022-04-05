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11:20, 5 апреля 2022 года Учителем года в Орловской области стал преподаватель физкультуры Николай Трошин Теперь он представит Орловщину на Всероссийском этапе конкурса.





Учителем года в Орловской области стал преподаватель физкультуры из гимназии № 34 г. Орла Николай Трошин. Теперь учитель представит Орловщину на Всероссийском этапе конкурса, – сообщает региональный информационный портал. Всего были определены 6 лауреатов соревнования.



Николай Трошин активно участвует в конкурсах педагогического мастерства и отмечен грамотами управления образования города Орла и департамента образования Орловской области.



Фото: МБОУ-гимназия № 34 г.Орла









Артём Ежаков





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