Главная » Новости



11:45, 5 апреля 2022 года 146 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 74 человека.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 5 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 109 059), госпитализировано 74 человека.



Накануне выписано 208 жителей региона. Скончались три пациента (с начала пандемии в области скончались 1 845 человек).





Артём Ежаков





Новости СМИ2