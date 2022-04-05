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12:11, 5 апреля 2022 года

Сегодня профессиональный праздник отмечают неонатологи

Это врачи, которые работают в родильных домах и перинатальных центрах и оказывают помощь новорожденным. В Орловской области под пристальным наблюдением этих специалистов находится, как правило, 60% появившихся на свет малышей.


Неонатолог – первый врач маленького человека, появившегося на свет. Они встречаются уже в операционной. Малыш кричит, а доктор оценивает, насколько тот бодр и здоров. 
 
Эдуард Третьяков, заместитель главного врача по неонатологии НКМЦ им. З.И. Круглой: «Он будет констатировать, что состояние ребенка стабильно и поможет маме приложить ребенка к груди, получить первые капли молозива, постарается обеспечить комфортное пребывание в условиях нашего стационара».
 
В перинатальном центре ведутся все самые сложные беременности, и детки иногда рождаются с проблемами. Поэтому отделение реанимации почти никогда не пустует. Здесь стараются выходить даже малышей, родившихся в 22 недели и весом 500 грамм. 
 
Если малышок появляется на свет раньше времени и с маленьким весом, то организм матери ему заменяет кувез. Здесь соблюдаются правила трех «Т» – тепло, темно и тихо, а врач-неонатолог становится ему самым близким человеком на какое-то время.
 
Неонатолог должен уметь всё - разбираться и в хирургии, и в травматологии, и в гематологии, и в других специализациях. 
 
Елена Астахова, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей перинатального центра НКМЦ им. З. И. Круглой: «Часто бывают проблемы с органами дыхания, пищеварительной системы, и в целом мы ведём наблюдение по нервно-психическому развитию недоношенного ребенка».
 
Из реанимации, как правило, детки попадают в отделение патологии новорожденных. Здесь они находятся уже вместе с мамой. 
 
Работа у неонатологов сложная, но благодарная. Ведь в большинстве случаев её итог - счастливые глаза мам и окрепшие малыши. У Гургена Якубова есть даже свой любимый момент. 
 
Гурген Якубов, неонатолог Перинатального центра НКМЦ им. З.И. Круглой: «Когда они выздоравливают, когда они выписываются, когда мамочки в ожидании выписки бегают накрашенные, готовые к выписке, когда их встречает любящая семья – всегда приятно на это смотреть».
 
Сегодня у неонатологов для выхаживания малышей есть всё – и аппаратура, и опыт. Остальное - в руках судьбы, но врачи готовы с ней поспорить.



Елена Литинская


 
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