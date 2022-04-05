Сегодня профессиональный праздник отмечают неонатологи

Это врачи, которые работают в родильных домах и перинатальных центрах и оказывают помощь новорожденным. В Орловской области под пристальным наблюдением этих специалистов находится, как правило, 60% появившихся на свет малышей.

Эдуард Третьяков, заместитель главного врача по неонатологии НКМЦ им. З.И. Круглой: «Он будет констатировать, что состояние ребенка стабильно и поможет маме приложить ребенка к груди, получить первые капли молозива, постарается обеспечить комфортное пребывание в условиях нашего стационара».

В перинатальном центре ведутся все самые сложные беременности, и детки иногда рождаются с проблемами. Поэтому отделение реанимации почти никогда не пустует. Здесь стараются выходить даже малышей, родившихся в 22 недели и весом 500 грамм.

Если малышок появляется на свет раньше времени и с маленьким весом, то организм матери ему заменяет кувез. Здесь соблюдаются правила трех «Т» – тепло, темно и тихо, а врач-неонатолог становится ему самым близким человеком на какое-то время.

Неонатолог должен уметь всё - разбираться и в хирургии, и в травматологии, и в гематологии, и в других специализациях.

Елена Астахова, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей перинатального центра НКМЦ им. З. И. Круглой: «Часто бывают проблемы с органами дыхания, пищеварительной системы, и в целом мы ведём наблюдение по нервно-психическому развитию недоношенного ребенка».

Из реанимации, как правило, детки попадают в отделение патологии новорожденных. Здесь они находятся уже вместе с мамой.

Работа у неонатологов сложная, но благодарная. Ведь в большинстве случаев её итог - счастливые глаза мам и окрепшие малыши. У Гургена Якубова есть даже свой любимый момент.

Гурген Якубов, неонатолог Перинатального центра НКМЦ им. З.И. Круглой: «Когда они выздоравливают, когда они выписываются, когда мамочки в ожидании выписки бегают накрашенные, готовые к выписке, когда их встречает любящая семья – всегда приятно на это смотреть».

Сегодня у неонатологов для выхаживания малышей есть всё – и аппаратура, и опыт. Остальное - в руках судьбы, но врачи готовы с ней поспорить.