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12:35, 5 апреля 2022 года

В Орле прошёл региональный этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор»

В турнире принимают участие студенческие добровольческие отряды.


В Орле прошёл региональный этап Всероссийских соревнований студенческих добровольческих отрядов «Человеческий фактор». Цель соревнований – обучить молодёжь оказывать психологическую поддержку и первую помощь людям в экстренных ситуациях.
 
Надежда Синявская, психолог ГУ МЧС России по Орловской области: «Никогда не нужно бояться оказывать первую помощь. Эти соревнования нужны не только для того, чтобы люди научились оказывать правильно первую помощь, но чтоб люди умели правильно разговаривать с пострадавшими и понимать психологические реакции». 
 
Площадкой для состязаний стала 5-я пожарно-спасательная часть города Орла. В соревнованиях приняли участие десять студенческих команд – из госуниверситета, аграрного университета, университета экономики и торговли, юридического института, а также Мценского техникума агробизнеса и сервиса. В каждой команде – по три человека.
 
Соревнование проходило в форме тестирования. Участники должны были ответить на вопросы по психологии и первой помощи. 
 
Пока жюри подводило итоги, для студентов провели экскурсию по 5 пожарно-спасательной части. 
 
Победительницей стала команда «ССО Спасатель-3» Орловского государственного университета. Второе место заняла команда «ССО Спасатель-1» ОГУ, третье место - у команды «Вымпел» Орловского юридического института. Командам, которые заняли 1 и 2 места, предстоит представлять наш регион на федеральном уровне.



Всеволод Трифонов при содействии пресс-службы МЧС


 
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