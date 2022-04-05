В Орле прошёл региональный этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор»

В турнире принимают участие студенческие добровольческие отряды.

В Орле прошёл региональный этап Всероссийских соревнований студенческих добровольческих отрядов «Человеческий фактор». Цель соревнований – обучить молодёжь оказывать психологическую поддержку и первую помощь людям в экстренных ситуациях.

Надежда Синявская, психолог ГУ МЧС России по Орловской области: «Никогда не нужно бояться оказывать первую помощь. Эти соревнования нужны не только для того, чтобы люди научились оказывать правильно первую помощь, но чтоб люди умели правильно разговаривать с пострадавшими и понимать психологические реакции».

Площадкой для состязаний стала 5-я пожарно-спасательная часть города Орла. В соревнованиях приняли участие десять студенческих команд – из госуниверситета, аграрного университета, университета экономики и торговли, юридического института, а также Мценского техникума агробизнеса и сервиса. В каждой команде – по три человека.

Соревнование проходило в форме тестирования. Участники должны были ответить на вопросы по психологии и первой помощи.

Пока жюри подводило итоги, для студентов провели экскурсию по 5 пожарно-спасательной части.

Победительницей стала команда «ССО Спасатель-3» Орловского государственного университета. Второе место заняла команда «ССО Спасатель-1» ОГУ, третье место - у команды «Вымпел» Орловского юридического института. Командам, которые заняли 1 и 2 места, предстоит представлять наш регион на федеральном уровне.