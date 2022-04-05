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13:45, 5 апреля 2022 года На Орловщине сохранится ветреная погода Непогода задержится как минимум на сутки.





ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает: в ближайшие сутки на территории региона прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с. По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21:00 часа 5 апреля по 21:00 6 апреля на Орловщине будет облачно, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный: 8 – 13 м/с, днем местами порывы до 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью: 0°С…+5°С, днем: +4°С…+9°С.





Артём Ежаков





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