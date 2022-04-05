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14:35, 5 апреля 2022 года В Колпне подготовили большую партию гуманитарной помощи для российских военнослужащих на Украине Об этом сообщил глава Колпнянского района Виктор Громов.





Жители Колпнянского района собрали партию гуманитарной помощи для российских военных, задействованных в специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщил глава Колпнянского района Виктор Громов. Груз уже передали военным, которые транспортируют его дальше. Всего было собрано около 2,5 тыс. товаров первой необходимости, средств личной гигиены, сладостей и консервов.

Виктор Громов, глава Колпнянского района: «Наши парни обеспечены всем необходимым, но уверен, что любая наша поддержка и простое человеческое внимание поможет, в первую очередь, поддержать моральный и боевой дух. Стоит добавить, что ученики общеобразовательных организаций района написали военнослужащим письма с добрыми словами и пожеланиями. Их также отправили вместе с гуманитарной помощью».





Артём Ежаков





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