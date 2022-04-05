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13:01, 5 апреля 2022 года ТФОМС. Медпомощь при коронавирусной инфекции Кому и когда положены бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19? Проводиться ли реабилитация и углублённая диспансеризация после перенесённой новой коронавирусной инфекции? На эти и другие вопросы ответила заместитель директора ТФОМС Орловской области Наталья Каверина.





Сегодня, в основном, вопросы - о ходе новой коронавирусной инфекции. Проведение теста на COVID-19 положено каждому заболевшему пациенту? - В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также временным порядком организации работы медицинских организаций при COVID-19 тестирование в амбулаторных условиях осуществляется:

в случае наличия у пациента признаков острого простудного заболевания неясной этиологии при появлении симптомов, не исключающих COVID-19; в случае наличия у пациента новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе для оценки результатов проводимого лечения; и при положительном результате исследования на COVID-19, полученного с использованием экспресс-теста.

Обращаю внимание, что тестирование на COVID-19 перед плановой госпитализацией не предусмотрено действующим порядком оказания медицинской помощи при COVID-19. Если при начале болезни тест на COVID-19 не сделан, так как здоровье не позволило прийти в поликлинику, и бригада не приехала на дом, можно ли пройти тест бесплатно в поликлинике при выписке? - Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2022, которым внесены изменения в санитарно-эпидемиологические правила по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более календарных дней.

Но решение о необходимости тестирования все-таки принимает лечащий врач. Если при первом посещении поликлиники с момента начала болезни врач после осмотра увидит признаки заболевания, то для оценки результатов проводимого лечения Вам будет проведено тестирование. Проводится ли ещё реабилитация после ковида? Как получить направление? - Медицинская реабилитация после COVID-19 для застрахованных лиц нашей области осуществляется в санатории Дубрава. Направляются туда пациенты, перенесшие COVID-19, состояние которых по шкале медицинской реабилитации оценивается в 3-4 балла (это умеренное или выраженное нарушение функций, структур и процессов жизнедеятельности).

Направление при наличии показаний для реабилитации дает лечащий врач стационара, если пациент находился в стационаре, и лечащий врач поликлиники, если пациент находился на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19.

В этом году появилось новое направление - «медицинская реабилитация» в амбулаторных условиях при состоянии пациента от 1 до 3 баллов по шкале реабилитационной маршрутизации. Это направление включает в себя, в том числе реабилитацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции.

В настоящий момент медпомощь по этому направлению оказывает санаторий Лесной. Позднее после получения лицензии к нему присоединятся взрослые поликлиники г. Орла, поликлиники Ливенской и Мценской ЦРБ.

Отмечу, что реабилитация показана не всем пациентам, перенесшим COVID-19, так как это лечебное мероприятие, которое проводится по медицинским показаниям после окончания основного лечения. Эти показания определяет лечащий врач. Где договариваться о прохождении углубленной диспансеризации? - Для прохождения углубленной диспансеризации нужно обратиться в поликлинику по месту жительства (или прикрепления) гражданина. Ковидные ограничения на это мепроприятие не распространяются.

Углубленную диспансеризацию бесплатно при предъявлении полиса ОМС могут пройти все переболевшие COVID-19 застрахованные лица, так как это профилактическое мероприятие.

О перечне исследований, входящих в углубленную диспансеризацию, можно узнать на сайте Фонда или по телефону горячей линии, который вы видите на экране. Является ли общая слабость после ОРВИ поводом для продления больничного листа? - Решение о продлении листка нетрудоспособности принимает лечащий врач после осмотра пациента и при наличии медицинских показаний.

Если к моменту выписки состояние не улучшается, необходимо выяснить причину. Для этого нужно обратиться за помощью к участковому терапевту, который назначит необходимое обследование, по результатам которого даст рекомендации по лечению или направит на консультацию к профильному специалисту.

Хочу отметить, что многие пациенты после выздоровления от ОРВИ или КОВИД-19 отмечают выраженную слабость, утомляемость, нарушение мышечного тонуса. С одной стороны, это можно объяснить длительным вынужденным малоподвижным образом жизни в условиях изоляции, с другой стороны подобные жалобы могут быть проявлениями поражения любых органов и систем в организме (периферической нервной системы, сердечно-сосудистой системы, печени, кишечника).

Поэтому с целью выявления осложнений рекомендую таким пациентам через 60 календарных дней после выздоровления пройти углубленную диспансеризацию в поликлинике по месту жительства или прикрепления.





Елена Литинская





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