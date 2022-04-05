13 тысяч орловских семей с детьми получают финансовую поддержку государства

Среди мер поддержки - ежемесячные выплаты при рождении первого ребёнка и последующих, единовременные пособия, помощь многодетным.

Реализацию регионального проекта финансовой поддержки семей с детьми обсудили на заседании правительства Орловской области. В ходе обсуждения было отмечено, что государственные меры поддержки должны охватить весть цикл - от рождения до взросления ребёнка.

Главная задача - увеличение рождаемости. В этом году изменена ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первенца. Она составит чуть более 11 тысяч рублей.

В 2022 году на материальную поддержку семей с детьми будет выделено около трёх с половиной миллиардов рублей. С первого апреля малообеспеченные орловцы, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет, могут рассчитывать на пособие от государства. Размер составит 50, 75, или 100 процентов от величины прожиточного минимума.