вторник 5.04.2022 21:47:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

14:02, 5 апреля 2022 года

Андрей Клычков поблагодарил орловцев за гуманитарную помощь для российских военнослужащих

Губернатор подчеркнул, что сбор помощи никто не объявлял.


Андрей Клычков поблагодарил орловцев за гуманитарную помощь для российских военнослужащих. Глава региона сообщил в telegram, что орловцы узнали о прибытии в регион армейского соединения и самостоятельно собрали припасы для бойцов, задействованных в спецоперации на территории Украины. «Никто не бросал кличей, не давал разнарядок, не обращался за благотворительностью, но когда я приехал на место стоянки с гуманитарным грузом, то был в хорошем смысле слова потрясен, сколько неравнодушных людей кинулись поддержать наших военных», – написал губернатор. В сборе гуманитарного груза приняли участие как простые орловцы, так и представители бизнеса.
 
«Я видел его [груз]: самозакатанные засолки огурцов, выпечка, мыло, белье, сигареты, вода, бритвенные принадлежности, носки. И этих простых жителей я тоже видел вчера – школьников, молодых и пожилых селян, бабушку под 90 лет с вареньем. Уверен, наша страна, наши люди, наша армия выдержит новые испытания, защитит свой экономический и политический суверенитет, одержит победу!», – пишет Клычков.



Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.