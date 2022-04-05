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14:02, 5 апреля 2022 года Андрей Клычков поблагодарил орловцев за гуманитарную помощь для российских военнослужащих Губернатор подчеркнул, что сбор помощи никто не объявлял.





Андрей Клычков поблагодарил орловцев за гуманитарную помощь для российских военнослужащих. Глава региона сообщил в telegram , что орловцы узнали о прибытии в регион армейского соединения и самостоятельно собрали припасы для бойцов, задействованных в спецоперации на территории Украины. «Никто не бросал кличей, не давал разнарядок, не обращался за благотворительностью, но когда я приехал на место стоянки с гуманитарным грузом, то был в хорошем смысле слова потрясен, сколько неравнодушных людей кинулись поддержать наших военных», – написал губернатор. В сборе гуманитарного груза приняли участие как простые орловцы, так и представители бизнеса. «Я видел его [груз]: самозакатанные засолки огурцов, выпечка, мыло, белье, сигареты, вода, бритвенные принадлежности, носки. И этих простых жителей я тоже видел вчера – школьников, молодых и пожилых селян, бабушку под 90 лет с вареньем. Уверен, наша страна, наши люди, наша армия выдержит новые испытания, защитит свой экономический и политический суверенитет, одержит победу!», – пишет Клычков.





Артём Ежаков





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