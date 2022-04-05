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16:10, 5 апреля 2022 года Летний детский отдых в Орловской области организуют в восьми загородных лагерях Уже опубликованы графики заездов.





В Орловской области в будущую летнюю кампанию для детского отдыха откроют 8 загородных лагерей: «Лесной», «Лесная поляна», «Мечта», «Ёлочка», «Солнечный», «Дружба», «Сосновый бор» и «Космос». На сайте мэрии Орла уже опубликованы графики заездов. Всего будут организованы 32 смены продолжительностью 7, 10, 12, 14 и 21 день. Отдохнуть смогут более 2 тыс. детей, – сообщает сайт мэрии Орла.





Артём Ежаков





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