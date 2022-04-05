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15:37, 5 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Цены - выросли, логистика - нарушена. Кто готов прийти на помощь российскому автопрому?



- Оценят состояние по первому крику: сегодня профессиональный праздник отмечают неонатологи.



- На путешествия по России - скидка. Мы узнали, как и где отдохнуть орловцам в этом году.



- Статистика здоровья: оперативные данные по коронавирусу за сутки.



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