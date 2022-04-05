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16:45, 5 апреля 2022 года В апреле орловским водителям на несколько дней запретят движение по части ул. Серпуховской Об этом сообщили в городской администрации.





Мэрия Орла предупреждает автомобилистов о грядущих неудобствах. В связи с прокладкой участка сети газопровода с 8:00 25 апреля до 17:00 29 апреля будет временно прекращено движение транспортных средств по ул. Серпуховской в районе дома № 108. Альтернативный путь: ул. Серпуховская – пер. Ремонтный – ул. Смоленская – ул. Волжская – ул. Серпуховская.





Артём Ежаков





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