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17:30, 5 апреля 2022 года В Орле семья беженцев из Донецка получила российские паспорта Гражданами Российской Федерации стали три человека.





В Орле семья беженцев из Донецка получила российские паспорта. Гражданами Российской Федерации стали три человека, – сообщили в областном УМВД. Вручение документов состоялось в торжественной обстановке. Новые сограждане приняли присягу гражданина России.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков





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